Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 11 июня сообщил подробности о еще 38 летальных случаях от новой коронавирусной инфекции. Они установлены на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди умерших — 15 мужчин и 23 женщины в возрасте от 47 до 95 лет.

Читайте также: В Петербурге за сутки подтвердили 38 смертей от COVID-19

Как отметили в комитете, 10 июня в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 38 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. Больные скончались в конце мая — начале июня 2020 года. Среди них — 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет, и 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет.

«Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания», — добавили в пресс-службе комздрава.

Читайте также: За сутки в Петербурге выявили 303 носителя коронавируса

Отметим, по данным оперативного штаба Санкт-Петербурга, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлены 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели 8 864 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге число больных COVID-19 и пневмонией достигло 30 тысяч — СМИ