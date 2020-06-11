Тугулым, Свердловская область, , 14:13 — REGNUM Вице-мэр Тугулымского городского округа Свердловской области Сергей Уткин выпущен из СИЗО. Меру пресечения ему изменил областной суд, сообщает пресс-служба инстанции.

Уткин является заместителем мэра по жизнеобеспечению. Ему вменяют получение взятки. Под стражу он был взят 5 июня постановлением Тугулымского райсуда. Но защита обжаловала этот документ.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию. Итогом стало избрание чиновнику домашнего ареста. Эта мера пресечения будет в силе включительно до 3 августа.