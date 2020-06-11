Москва, 11 июня 2020, 14:21 — REGNUM После введения удаленного обучения студенты стали учиться более энергично. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в ходе онлайн-конференции, посвященной официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2020/21.
Ректор отметил, что число студентов, участвующих в онлайн-лекциях в два с половиной раза превышает число студентов, посещавших лекции оффлайн. «Студенты стали учиться гораздо более энергично», — сказал Кузьминов. Он также заявил, что необходимо включить возможность получать образование онлайн в критерии оценки вузов при составлении рейтингов. «В противном случае мы отстанем от тенденций», — добавил Кузьминов.
Напомним, ранее из-за распространения коронавируса вузы перешли на удаленный формат обучения. Сессии тоже проходят онлайн.