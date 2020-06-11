Кемерово, , 14:10 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых ранее из-за коронавируса.

Так, с 15 июня возобновляется работа детских лагерей, санаториев для кузбассовцев, деятельность музеев и оказание образовательных услуг ИП непосредственно или с привлечением педагогических работниковТакже разрешается проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках и стадионах без привлечения зрителей.

Тем временем, ограничительные мероприятия режима «Повышенная готовность» продлены до 21 июня, говорится в распоряжении, подписанном губернатором сегодня, 11 июня.

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