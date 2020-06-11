Магас, , 14:40 — REGNUM Новое уголовное дело возбудили в Ингушетии в отношении троих ранее задержанных с оружием мужчин по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следствие намерено добиться ареста подозреваемых, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел вечером 8 июня в селе Экажево в Назрановском района Ингушетии. Как сообщили ранее в региональном МВД, полицейские обнаружили троих вооруженных мужчин, которые выяснили между собой отношения, и потребовали предъявить документы. На это граждане ответили грубыми выпадами и оскорблениями в адрес сотрудников органов внутренних дел. После этого мужчины были задержаны, на них завели уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По данным следствия, вечером того дня в Экажево двое молодых людей 21 и 25 лет стреляли в воздух и направили огнестрельное оружие в сторону сотрудников правоохранительных органов, высказывая при этом угрозы в их адрес. Находившийся вместе с ними 35-летний местный житель нанес полицейскому удары металлическим предметом.

Второе уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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