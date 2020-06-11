Пекин, , 14:12 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у 52-летнего жителя Пекина. Таких случаев в столице КНР не было 56 дней, сообщил 11 июня на пресс-конференции заместитель главы администрации района Сичэн Мяо Цзяньхун.

Он рассказал, что 10 июня в больницу в районе Сичэн пришёл местный житель по фамилии Тан. Он пожаловался на температуру, озноб и слабость. Тест показал, что мужчина заражён коронавирусом.

Члены семьи заболевшего помещены в больницу, сам он изолирован в больнице Дитань. Где мужчина мог заразить, не известно — на протяжении последних 14 дней он не покидал Пекин и не контактировал с приезжими.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июня в Пекине действует третий уровень реагирования на ЧС из четырёх.

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