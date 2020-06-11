Варшава, , 14:02 — REGNUM Только за одни сутки польская полиция провела 76 тысяч проверок людей, помещённых в карантин, нарушения выявлены в около 1000 случаев. Об этом 10 июня сообщил представитель Главного управления полиции Мариуш Чарка.

«Это задача, которую мы все время выполняем, делая случайные проверки, и, к сожалению, все чаще обнаруживаем, что люди, помещенные в карантин, не находятся в назначенном месте», — передаёт слова полицейского «Польское радио».

Всего, по словам представителя полиции, с начала мероприятий по борьбе с эпидемией полицейские провели более 7,6 млн проверок соблюдения карантина. За это время коронавирусом были инфицированы 190 полицейских, 167 из них уже выздоровели. Около 3100 работников полиции были помещены в карантин, сейчас на карантине находится 121 полицейский.

По данным полиции, с момента введения обязательного ношения медицинских масок в общественных местах, за нарушение данного порядка было выписано 13 030 штрафов, в 4 898 случаях документы для наложения штрафа направлялись в суд, а в 39 885 случаях нарушителям оказалось достаточно устного предупреждения.

С 30 мая в Польше ослаблен масочный режим. В тех случаях, если на улице или на рабочем месте имеется возможность соблюдения социальной дистанции, ношение маски необязательно. В закрытых публичных пространствах, таких как магазины, офисы, кинотеатры и т.д., а также в общественном транспорте ношение маски обязательно. Посетители заведений общепита могут снять маску только когда садятся за стол.