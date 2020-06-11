Белгород, , 13:58 — REGNUM Специальные тележки приобрела мэрия для дворников Белгорода. Об этом 11 июня на своей странице в социальной сет написал глава администрации города Юрий Галдун.

Рабочим «Белгорблагоустройства» выдали тележки с объёмным баком, мусорным мешком для сбора стекла и пластмассы. На конструкции также предусмотрены крепежи для мётел и совков.

«Теперь поддерживать порядок будет удобнее», — отмечает мэр.

Градоначальник также рассказал, что продолжается ремонт дорог, причём работы ведутся двумя способами: традиционной укладкой и с применением струйно-инъекционного метода.