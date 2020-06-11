Карабаново, Владимирская область, , 13:54 — REGNUM Во Владимирской области 9 июня на 62-м году жизни скончался заведующий Карабановской городской больницей Михаил Савичев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Савичев проработал в региональной системе здравоохранения 39 лет, начиная интерном в Карабановской районной больнице. Соболезнования семье главврача выразил коллектив департамента и исполняющая обязанности его директора Юлия Арсенина.

Прощание с заведующим Карабановской городской больницей Михаилом Савичевым состоится 12 июня в городе Карабаново в храме Святой Троицы, начиная с 10:00.

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