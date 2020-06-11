Киев, , 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве. Об этом написал сам Стерненко 11 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 — умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия», — сказано в сообщении.

Стерненко считает, что его действия в 2018 году были «необходимой самообороной», а нож, фигурирующий в деле, не был признан холодным оружием.

Отметим, что члены группы поддержки радикала, пришедшие под стены СБУ, начали открыто нападать на журналистов издания Sharij.net, а также выкрикивать угрозы в адрес журналистов телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne. Стоявшая рядом полиция никак не отреагировала на нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стерненко позвал своих сторонников к СБУ, поскольку его пригласили в ведомство для вручения документа о подозрении.

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