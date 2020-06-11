Уфа, , 13:58 — REGNUM Грозы с сильными порывами ветра ожидают в Башкирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 июня в регионе ожидают местами град, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности и не оставлять своих детей без присмотра. Во время грозы нужно отключать электроприборы и не рекомендуется пользоваться мобильным телефоном.

Кроме того, местным жителям советуют убрать все незакрепленные предметы с балконов и убрать автотранспорт из-под деревьев и рекламных конструкций.

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