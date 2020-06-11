Киншаса, , 13:51 — REGNUM Существует риск распространения вируса Эбола по всей территории Демократической Республики Конго, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что вызванная вирусом Эболой болезнь способна распространяться «и убивать много людей».

«Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях (риск заражения) средний», — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгоя Нсенгу.

По его словам, в настоящее время вспышка не такая масштабная, а ВОЗ принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения заболевания в соседние страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Экваториальной провинции ДР Конго призвал жителей страны соблюдать спокойствие и продолжать принимать меры предосторожности после того, как в регионе подтвердили новую вспышку лихорадки Эбола, происходящую на фоне пандемии коронавируса.

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