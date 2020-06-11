Стокгольм, , 14:13 — REGNUM В результате действий полицейских 25 мая в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) погиб афроамериканец Джордж Флойд. Вскоре на территории многих городов Соединенных Штатов Америки прошли акции протеста, стремительно перераставшие в массовые грабежи, поджоги и вандализм. Волнения перекинулись через Атлантику в Европу. Швеция стала одной из первых стран, которые столкнулись с массовыми беспорядками на улицах своих городов. Теперь шведские телеканалы не будут показывать популярный сериал «Копы». Об этом 11 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Скандинавская медиа-развлекательная компания со штаб-квартирой в Стокгольме Nent Groupкоторая, в подчинении которой находятся телеканалы TV3, TV6 и TV10, прекращает трансляцию американского телесериала «Копы», американский реалити-сериал, в котором участвуют американские полицейские.

«На следующей неделе сериал «Копы» не будет включен в нашу сетку на ближайшие месяцы», — заявила контент-менеджер Nent Филиппа Уоллестам.

Никаких разъяснений по поводу принятого решения от Уоллестам не последовало за исключение того, что она пообещала провести ревизию показываемого на шведском ТВ контента в свете последних событий.