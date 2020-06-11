Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Во время пресс-конференции Матс Лёфвинг, начальник Национального оперативного управления полиции Швеции, рассказал о первых крупных итогах проводимой общенациональной операции по борьбе с организованной преступностью банд. Полицейским не удалось снизить количество возгораний и взрывов, вызванными действиями злоумышленников. Об этом 11 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время на территории Швеции действует общенациональная полицейская операция «Иней», в результате проведения которой были приложены усилия полиции по борьбе с бандитизмом.

В свою очередь, Матс Лёфвинг заявил, что правоохранителям не удалось достичь общей цели по сокращению числа пожаров и взрывов на территории всей Швеции. Тем не менее Лёфвинг отметил, что в некоторых регионах Швеции силы правопорядка все же достигли некой стабилизации при обуздании криминогенной обстановки.

«Цели не были достигнуты на уровне всей страны. Тем не менее, они были достигнуты там, где нам удалось наиболее четко закрепиться, а именно — в Мальмё и Уппсале», — заявил Лёфвинг.