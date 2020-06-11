Барнаул, 11 июня 2020, 13:47 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках Всероссийской акции #ОставайсяДонором, сегодня 11 июня посетил мобильный комплекс Алтайского краевого центра крови, который начал работать на площади Сахарова в Барнауле и сдал 400 граммов крови, сообщает официальный сайт региона.

Алтайский губернатор Виктор Томенко сдает кровь
Алтайский губернатор Виктор Томенко сдает кровь
Правительство Алтайского края

После донорской процедуры глава края пояснил журналистам, что в условиях пандемии банк донорской крови в Алтайском крае нуждается в пополнении.

«Многие люди донорами становятся не так, как я сегодня: я разово пришел (хотя и получил предложение стать донором на постоянной основе). В принципе, 400−450 миллилитров крови не чаще чем через 60 дней, судя по моему состоянию, не такая сложная задача», — отметил Виктор Томенко.

Забор крови длился около 10 минут. По словам губернатора, он чувствовал, что «сделал какое-то хорошее дело».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число доноров в Алтайском крае составило 28 096 человек.