Барнаул, , 13:47 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках Всероссийской акции #ОставайсяДонором, сегодня 11 июня посетил мобильный комплекс Алтайского краевого центра крови, который начал работать на площади Сахарова в Барнауле и сдал 400 граммов крови, сообщает официальный сайт региона.

Алтайский губернатор Виктор Томенко сдает кровь Правительство Алтайского края

После донорской процедуры глава края пояснил журналистам, что в условиях пандемии банк донорской крови в Алтайском крае нуждается в пополнении.

«Многие люди донорами становятся не так, как я сегодня: я разово пришел (хотя и получил предложение стать донором на постоянной основе). В принципе, 400−450 миллилитров крови не чаще чем через 60 дней, судя по моему состоянию, не такая сложная задача», — отметил Виктор Томенко.

Забор крови длился около 10 минут. По словам губернатора, он чувствовал, что «сделал какое-то хорошее дело».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число доноров в Алтайском крае составило 28 096 человек.