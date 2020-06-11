Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Пандемия коронавируса продолжается, несмотря на то, что правительства многих стран приступают к поэтапному снятию введенных ограничений по инфекционному контролю. Естественно, многие туристы задумались о заграничных поездках. Со своей стороны правительство Швеции объяснило, кто сможет рассчитывать на летний отпуск в северной стране. Об этом 11 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В настоящее время члены правительства Швеции рассказывают о четких правилах, позволяющих провести отпуск в стране этим летом. В то же время шведские власти настойчиво предупреждают, что если они не будут соблюдаться, ограничения будут снова усилены, и деятельность объектов сферы гостеприимства могут снова закрыться.

«Лица, не имеющие симптомов (прим.: COVID-19) и не принадлежащие к группе риска, могут провести отпуск в нашей прекрасной стране эти летом. И таким образом они могут поддержать нашу индустрию гостеприимства. Но если окажется, что это не сработает, мы готовы принять меры и принять новые рекомендации», — заявил министр по вопросам предпринимательства Швеции Ибрагим Байлан.