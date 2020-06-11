Белгород, , 13:49 — REGNUM Ряд ограничительных мер, установленных в связи с риском распространения коронавируса, снимаются в Белгородской области с 13 июня. Глава региона Евгений Савченко 11 июня подписал соответствующее постановление.

С 13 июня возвращаются к работе непродовольственные магазины и рынки в выходные дни, а также косметологические, массажные салоны, спа, бани, сауны, солярии.

«Кроме того, допускается возобновление тренировочного процесса для членов сборных, профессиональных клубов и организаций, которые ведут спортподготовку. Будут проводиться профессиональные спортивные соревнования, но без присутствия зрителей. Обращаю внимание, что контроль за соблюдением санитарных норм усилится», — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

Этим же постановлением разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе с соблюдением санитарной дистанции не менее пяти метров и проводить избирательные съезды по выдвижению кандидатов или списков в депутаты.