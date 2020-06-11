Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростовской области из-за коронавируса закрыли одну из дежурных групп детского сада №7 в Новочеркасске. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном пресс-центре 11 июня.

«Одна из трёх дежурных групп детского сада №7 приостановила работу в связи с тем, что один ребенок был в контакте с членом семьи с подтверждённым диагнозом. Проведена дополнительная обработка помещений и территории силами подразделений ГО и ЧС. Ожидается результат теста у ребёнка. В случае отрицательного результата работа группы будет возобновлена. Остальные две группы работают», — прокомментировали в пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области дежурные группы открыты в 795 детсадах, где организован входной фильтр. Их посещают почти 25 тыс. дошколят.

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