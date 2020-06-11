Москва, , 13:39 — REGNUM Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего заместителя губернатора Новгородской области Виктора Нечаева по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 11 июня сообщает РАПСИ.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии обвинения, Нечаев пообещал своему знакомому за 35 миллионов евро устроить его на должность губернатора Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Нечаев признал вину и написал явку с повинной.

Экс-чиновник уже не первый раз является фигурантом уголовного дела. В 2016 году Басманный суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы за мошенничество на 6,5 миллиона рублей. Дело рассматривалось в особом порядке.