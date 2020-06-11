Москва, , 13:32 — REGNUM Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» откроется 18 июля 2020 года. Он пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в г. Солнечногорске Московской области.

Будущих участников ожидают 6 тематических смен:

• 1 смена (18 — 24 июля 2020) — Амбассадоры Форума

• 2 смена (26 июля — 1 августа 2020) — Гражданское общество

• 3 смена (3 — 9 августа 2020) — Политика и сетевые лидеры

• 4 смена (11 — 17 августа 2020) — Вызовы образования

• 5 смена (19 — 25 августа 2020) — Служение Отечеству

• 6 смена (27 августа — 2 сентября 2020) — Цифровая экономика

«Уже второй год подряд форум «Территория смыслов» пройдет на базе нашего образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж» — и впервые позволит объединить участников не только на самой площадке, но и в режиме онлайн из любой точки нашей страны. В прошлом году форум открывался со смены «Россия — страна возможностей», а в этом году фактически все 6 смен будут проходить с участием конкурсантов, победителей, экспертов и партнеров различных проектов нашей платформы — в том числе флагманского конкурса управленцев «Лидеры России». Они расскажут о том, какие, помимо профессиональных знаний и компетенции, качества нужны настоящему лидеру, как их воспитать в себе, научится вдохновлять людей, принимать правильные решения», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В 2020 году Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей» организуют обучение участников по-новому: одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн форматов Форума. Совмещение двух форматов позволит более качественно разработать инициативы по развитию государства и общества, развить компетенции и навыки участников Форума, сформировать молодежные сообщества, в том числе и при эпидемической ситуации.

В рамках Форума офлайн и онлайн-участников ожидают различные форматы мероприятий: Диалог на равных, выступление профильного спикера смены, выступление Motive talk, карта дня, нетворкинг, точки смыслов и многое другое. В связи со сложившейся ситуацией в мире, количество офлайн-участников будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Количество онлайн-участников не ограничено, и они смогут включиться в работу Форума и посетить в формате онлайн все основные мероприятия. В течение всего Форума обязательное соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции каждого находящегося на территории.

«Форум «Территория смыслов» традиционно объединяет активных и целеустремленных молодых людей со всей страны. Этот год не станет исключением. Благодаря синергии онлайн и офлайн-форматов можно посетить форум, находясь у себя в регионе. Также в этом году появится новый формат работы: к участнику офлайн-форума закрепится команда на дистанте. Это позволит молодым людям приобрести новый опыт взаимодействия и лучше понять друг друга. Уверен, что молодежь сможет получить уникальные знания от спикеров, найти вдохновение для самых смелых свершений и приобрести полезные контакты», — поделился руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

«Нам кажется, мы нашли решение сегодняшнему чёрному лебедю — вирусу, напавшему на планету. Мы не стали отказываться от проведения форума или уменьшать количество участников, наоборот, мы адаптировались и изобрели микс-формат — комбинирование онлайна и оффлайн для всех активностей форума. Так, все ребята из всех регионов нашей страны, в независимости от эпидемиологической обстановки смогут стать частью главного форума страны. Всё-таки мы «Территория смыслов», а смыслы можно и нужно искать везде и всегда, — рассказал программный директор форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Напомним, Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами Форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».