Москва, 11 июня 2020, 13:32 — REGNUM Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» откроется 18 июля 2020 года. Он пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в г. Солнечногорске Московской области.
Будущих участников ожидают 6 тематических смен:
• 1 смена (18 — 24 июля 2020) — Амбассадоры Форума
• 2 смена (26 июля — 1 августа 2020) — Гражданское общество
• 3 смена (3 — 9 августа 2020) — Политика и сетевые лидеры
• 4 смена (11 — 17 августа 2020) — Вызовы образования
• 5 смена (19 — 25 августа 2020) — Служение Отечеству
• 6 смена (27 августа — 2 сентября 2020) — Цифровая экономика
В 2020 году Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей» организуют обучение участников по-новому: одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн форматов Форума. Совмещение двух форматов позволит более качественно разработать инициативы по развитию государства и общества, развить компетенции и навыки участников Форума, сформировать молодежные сообщества, в том числе и при эпидемической ситуации.
В рамках Форума офлайн и онлайн-участников ожидают различные форматы мероприятий: Диалог на равных, выступление профильного спикера смены, выступление Motive talk, карта дня, нетворкинг, точки смыслов и многое другое. В связи со сложившейся ситуацией в мире, количество офлайн-участников будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Количество онлайн-участников не ограничено, и они смогут включиться в работу Форума и посетить в формате онлайн все основные мероприятия. В течение всего Форума обязательное соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции каждого находящегося на территории.
Напомним, Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.
Организаторами Форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».