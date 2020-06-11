Москва, , 13:28 — REGNUM Рекомендации по определению несвежести продуктов в магазине в теплый период года составил Роспотребнадзор, сообщили 11 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что отсутствие неприятного запаха у продуктов не всегда гарантирует их свежесть. «Использовать такой метод определения свежий продукт или нет, очень опасно», — говорится в сообщении.

В частности, это относится к продуктам с истекшим сроком годности, а также к продуктам, чьи условия хранения нарушены, в том числе к консервам. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что у продуктов есть небольшой запас по сроку годности.

Кроме того, повторная заморозка продуктов ухудшает микробиологические показатели продуктов. В частности, повторная заморозка рыбы может привести к накоплению гистамина.