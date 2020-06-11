Москва, , 13:23 — REGNUM

В четверг, 11 июня Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в прямом эфире на сайте polnyvpered.rsv.ru подводит итоги информационно-образовательного проекта «Полный вперед!». Проект был запущен в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. За два месяца были проведены 26 онлайн-вебинаров с различными экспертами — врачами, бизнесменами, учеными, общественными деятелями, волонтерами, журналистами. Они рассказали, что нужно делать в режиме самоизоляции, чтобы не терять позитивный настрой и сохранить здоровье, как использовать свободное время для планирования карьеры и собственного развития.

«Проект «Полный вперед!» был специально запущен нами для поддержки людей в период пандемии, его слушателями стали свыше 7000 человек. Образовательная программа дала возможность россиянам провести это время с пользой и «прокачать» себя. И символично, что заключительный вебинар проекта прошел 8 июня, когда было объявлено о снятии большинства ограничений. На нем гостям в качестве задания было предложено подумать над темой: «Мир не будет прежним». Я надеюсь, что мы смогли подготовить участников проекта к этой новой реальности. На нашей цифровой платформе «Россия — страна возможностей» доступны записи всех 26 вебинаров, каждый желающий может в любое время воспользоваться этой онлайн-библиотекой, выбрать для себя интересующую тему и получить новые знания», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Каждый третий слушатель проекта — это житель регионов Центрального федерального округа (32%) и Северо-западного федерального округа (30%). Активно подключались и слушатели из Поволжья — каждый десятый посетитель.

«Проект мы придумали буквально за несколько дней — это был наш ответ на трудности самоизоляции. В начале мы предложили слушателям отправиться за нужными знаниями, которые спасут нас от нового вируса. Два месяца назад мы все понимали, что путь будет непростым, и многое зависит от умения людей принимать быстрые решения, брать на себя ответственность. В конце пути мы обещали, что каждый найдет себя, оценит свои возможности. Мы прошли путь до конца, и сейчас нужно использовать все возможности и знания, чтобы беречь себя и развиваться в мире, который уже никогда не будет прежним», — сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «СЕНЕЖ» Мария Афонина.