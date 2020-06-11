Владимир, , 13:23 — REGNUM Во Владимирской области к 11 июня зарегистрировано 42 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

За весь период наблюдения 1503 пациента выздоровели и были выписаны, в том числе за последние сутки — 63 человека. Всего в области было выявлено 3324 положительных теста.

В регионе свободно 56,3% коечного фонда для пациентов с COVID-19. На стационарном лечении также находятся 43 пациента с ОРВИ и 803 — с пневмонией. За сутки к медикам обратились 310 человек с симптомами ОРВИ и 107 — с пневмонией.

Всего было проведено 86 тыс. 790 исследований на новую коронавирусную инфекцию. В том числе в медицинских учреждениях Владимирской области провели 52 тыс. 345 исследований.

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