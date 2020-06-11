Москва, , 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что в российской статистике смертности от коронавируса есть странности. Об этом он заявил 11 июня журналистам.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о необычно низком уровне смертей в России, где зафиксировано много случаев заболевания. Он отрицательно ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле показатели смертности странными.

Песков отметил, что Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с представителями ВОЗ, и его сотрудники, судя по всему, смогут ответить на все возникающие вопросы.

Он добавил, что даже возможные различия в методике подсчёта не меняют картину в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал странным то, что в России при высоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировано относительно мало смертей.

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