Архангельск, , 13:15 — REGNUM В Архангельской области у половины больных COVID-19 заболевание проходит без клинических проявлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

По данным минздрава, из всех выявленных заболеваний свыше 55% случаев протекают бессимптомно.

В регионе развернуто 1 250 инфекционных коек, из них занято 990. При этом из общего числа госпитализированных 633 пациента — с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 357 пациентов с пневмонией. Таким образом, из общего числа госпитализированных в инфекционные отделения порядка 30 процентов — больные COVID-19, остальные — с пневмонией и другими инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области спецкомиссия проанализировала 10 летальных исходов пациентов с COVID-19 и признала, что коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в четырех случаях. Остальные летальные исходы были вызваны хроническими заболеваниями пациентов.