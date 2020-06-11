Пермь, , 13:12 — REGNUM С Пермского порохового завода в пользу женщины, чей сын погиб на производстве, взыскан 1 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого суда.

Женщина требовала 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель сына. Но суд удовлетворил требование частично.

Предприятие исковые требования не признало, отметив, что по условиям коллективного договора уже произведена выплата с учетом компенсации моральных страданий.

Между тем суд пришел к выводу, что ответчик обязан компенсировать моральный вред. Судебная инстанция приняла во внимание то, что работодатель не обеспечил надлежащую организацию производства работ.

Установлено, что 31 июля 2019 года электрогазосварщик, слесари-ремонтники получили задание от мастера по ремонту технологического оборудования. В отсутствии ответственного мастера за проведение огневых работ электрогазосварщик начал резку трубы с помощью аппарата электродуговой сварки. Произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Один рабочий скончался.

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