Москва, , 13:10 — REGNUM По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции РФ телеканал RT подготовил видеоролик, участие в котором приняли уважаемые люди страны — врач Лео Бокерия, актер Василий Лановой, ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко. Комментируя ролик, блогер Алексей Навальный использовал выражение «продажные холуи» в отношении героев сюжета. Позже 93-летний Игнат Артеменко, узнавший о демарше Алексея Навального, перенес приступ стенокардии.

«Считаю, что мы должны все вместе поддержать Игоря Колесникова, внука героя-фронтовика Игната Сергеевича Артеменко в его намерении защитить честь и достоинство дедушки, который прошел войну, самоотверженно защищал нашу Родину, а сейчас подвергся оскорблениям политического спекулянта и конъюнктурщика», - считает член Общественной палаты РФ, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

«Обидеть старика может только слабый и малодушный человек. Оскорбить ветерана — человек лишенный порядочности и совести, «не помнящий родства», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я часто в Музее Победы, встречаюсь с ветеранами. Вижу, как близко к сердцу они принимают все, что происходит в обществе, как переживают за судьбу страны, как бережно хранят память о своих однополчанах, погибших за Родину. Наверное, некоторым «мелким бесам» и политиканам невдомек, что есть люди, которые искренны в том, о чем говорят и к чему призывают. Они прошли такую страшную войну, не знали, доведется ли им вернуться домой, а сейчас на Родине кто-то в угоду своим нереализованным амбициям, банально сводя счеты, называет их «предателями». И это в юбилейный год, в Год памяти и славы. Считаю, что в нашей стране, где нет семьи, которой не коснулась бы война, это недопустимо», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы.

«Вот именно поэтому так и важна статья в Конституции России о защите исторической правды. Мы должны все вместе показать, что в нашем обществе чтут подвиг защитников Отечества и никогда не позволят оскорблять тех, кому мы обязаны жизнью. Думаю, что оскорбление ветерана оставлять безнаказанным нельзя», — завершил свой комментарий Александр Школьник.

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