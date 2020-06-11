Москва, , 13:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возбуждение уголовного дела в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина, связанного с аварией на ТЭЦ-3. Об этом Песков заявил 11 июня журналистам.

Представитель Кремля отметил, что вопросы по этому делу нужно задавать следственным органам. Администрация президента не выполняет следственные функции и не может дать в этой ситуации каких-либо комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска, где ранее произошёл крупный разлив дизельного топлива. По версии следствия, Ахметчин знал об объёме разлившихся нефтепродуктов, но не отреагировал должным образом.

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