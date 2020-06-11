Москва, , 13:09 — REGNUM Точной даты возобновление очных встреч президента Владимира Путина пока не известно. Об этом 11 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, это время не за горами», — заявил представитель Кремля. По его словам, видеоконференции будут использовать и после возобновления очных встреч, так как это экономит время.

Песков уточнил, что видеоформат не способен полностью заменить обычный режим работы. Однако формат выгоден с точки зрения совершенствования и оптимизации работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что Владимир Путин примет участие в церемонии вручения звезды Героя труда 12 июня в Кремле.

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