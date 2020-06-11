Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В больницы Ленинградской области поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир». Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Авифавир» — один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он также стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения коронавируса.

«Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса», — отметили в фонде.

Как отметили в РФПИ, первые поставки препарата получили также клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Татарии и Екатеринбурга.

В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.

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