Красногорск, , 13:10 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 11 июня раздали сотрудникам медицинских учреждений Подмосковья средства индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Московской области.

Мероприятие было организовано в рамках акции #МыВместе. Активисты ОНФ совместно с Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» обеспечили средствами индивидуальной защиты медперсонал лечебных учреждений Домодедова и Красногорска. Средства защиты были доставлены в детский московский областной хоспис в Домодедовском городском округе и Красногорскую городскую больницу №2.

Подобные мероприятия проводятся активистами ОНФ не впервые. Во время распространения коронавируса активисты регулярно оказывали помощь медицинскому персоналу подмосковных учреждений здравоохранения. Причём медики сами формировали заявки, указывая какие именно средства им необходимы.

«Пандемия должна обратить внимание на то, что нужно изменить свое отношение к врачам и медицинскому персоналу, поскольку именно от них зачастую зависит наша жизнь», — сказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Помощь с доставкой комплектов индивидуальной защиты оказал активист ОНФ, генеральный директор благотворительного фонда «Свой Дом» Николай Ханин. По его словам, главная цель акции — помочь максимально защитить медиков.

«Дополнительные комплекты средств индивидуальной защиты послужат медикам отличным подспорьем в их работе. Мы и впредь будем оказывать необходимую помощь лечебным учреждениям Подмосковья, и не только в сложный период пандемии», — подчеркнул Ханин.

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