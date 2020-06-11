Манила, , 13:02 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах за истекшие сутки возросло на 443 и стало более 24 тысяч. Об этом 10 июня сообщает минздрав страны.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране зафиксировано 24 175 лабораторно подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Также указывается, что за минувшие 24 часа в стране 9 пациентов скончалось от COVID-19, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 1 036.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 на Филиппинах на данный момент составляет более 5,1 тысячи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Литвы за минувшие сутки выросло на 19 и теперь составляет 1752.