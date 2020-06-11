Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:03 — REGNUM На одной из американских баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Пхёнтэк.

По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащего на базе ВВС в Осане, прибывшего в Южную Корею 8 июня.

Отметим, что 2 июня на этой же базе коронавирус был выявлен у военнослужащего, прибывшего в страну 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 947.

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