Пенза, , 13:23 — REGNUM В Пензенской области на 11 июня число новых новых носителей коронавируса составило 115 человек. Среди них оказались 16 детей в возрасте до 18 лет: один ребенок — 11 месяцев, двое — по 1 году, трое — 3 года, двое — 14 лет, трое — 15 лет, двое — 17 летние, по одному — 8, 9 и 16 лет. Информацию об этом предоставила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина. Общее число выявленных зараженных в Пензенской области с начала пандемии достигло 3432 человек.

В лабораториях области обследовано свыше 103 тыс. человек, проведено более 109 тыс. исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 июня число выздоровевших в очередной раз превысило число новых выявленных носителей коронавируса. На утро 11 июня в округе выявили 1256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число выздоровевших составило за сутки 1268 человек. Таким образом, выздоровели более 55,8% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

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