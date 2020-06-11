Каспийск, Дагестан, , 14:40 — REGNUM Свыше 30 единиц боевой техники и вооружения примут участие в военном параде Победы, который 24 июня впервые пройдет в дагестанском Каспийске. В их числе ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня (РСЗО), танки и бронетранспортеры, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Накануне в Каспийске состоялась репетиция парада, в которой приняли участие более 1,1 тыс. военнослужащих ЮВО и свыше 500 представителе других силовых структур и ведомств. Перед началом тренировки был проведен строевой смотр готовности к параду Победы: у каждого участника проверили соответствие парадной формы одежды предъявляемым требованиям.

«Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой более 30 единиц образцов современной боевой техники и вооружения, включая зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», береговой ракетный комплекс «Бал», РСЗО БМ-21 «Град-М», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и другие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все участники предстоящего парада прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции, каждый военнослужащий находится под наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками.