Уфа, , 13:01 — REGNUM Природный парк «Иремель» открывается для посещений в Башкирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба парка.

По сообщению пресс-службы ведомства, природный парк открывает свои двери для посетителей 12 июня. Его сотрудники просят соблюдать санитарные требования и убирать за собой мусор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 4273 фактов инфицирования коронавирусом, при этом 1741 человек победили эту инфекцию.

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