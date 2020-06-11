Краснодар, , 12:58 — REGNUM Деловые мероприятия численностью от 50 человек разрешат проводить в Краснодарском крае с 12 июня. Также заработают музеи — посещать их можно будет по предварительной записи. Решение принято на заседании оперштаба 11 июня.

«С 12 июня разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций, разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам», — заявил на заседании глава региона Вениамин Кондратьев.

Сегодня оперштаб также принял решение об отмене так называемых красных пропусков между муниципалитетами региона.