Москва, , 12:57 — REGNUM В период пандемии коронавируса социальная поддержка стала адресной. Адресной — с точки зрения поддержки граждан, имеющих детей, семьям с маленькими детьми, когда практически каждая семья имела возможность получить прямую поддержку от государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок.

«Причем семьи смогли получить материальную поддержу оперативно, без волокиты с точки зрения оформления документов. Пособия по безработице, оплачиваемы больничные — это тоже адресная помощь и поддержка тех людей, которые нуждались. Она осуществлялась в жесткие сроки и доходила до конкретных получателей.

Социальные пособия соответствовали прожиточному минимуму. Руководство страны увидело недостаточность мер поддержки тех людей, у кого есть дети. Потому что бóльшая часть детей, когда учились в школе, имели возможность питаться в школе, и родители меньше тратили. В период пандемии, когда дети оказались дома, расходы семей возросли. Это показывает адресность.

Грядущие изменения в Конституции РФ, касающиеся социальной сферы, как раз и закрепляют именно этот подход — адресность. Наряду со всеобщностью мер социальной поддержки и социальным государством, как это прописано в нынешней Конституции, в новую редакцию основного документа добавляется понятие адресность и индексация пенсий и пособий.

Я ожидаю, что в новой Конституции РФ индексация пенсий будет в полном объеме как для неработающих, так и работающих пенсионеров и она будет соответствовать прожиточному минимуму в нашей стране.

Раньше понятие «адресность» не было закреплено в Конституции, и у некоторых граждан, кто меньше нуждался, вызывал вопрос: почему одним меры поддержки выделяются, а другим — не выделяются.

Потому что тем, кому действительно нужна помощь, нужна рука поддержки государства, это слово «адресность» даст возможность не дискутировать, почему поддержка не всем одинакова.

То есть поддержка государства доступна одинаково всем в соответствии с прожиточным минимумом, но больше и точечно будет оказана тем, кто в ней наиболее нуждается», — высказала своё мнение Наталья Починок.

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