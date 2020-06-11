Москва, , 12:54 — REGNUM В обществе продолжает нарастать возмущение по поводу скандальной публикации в Твиттер блогера Алексея Навального. Напомним, по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил видеоролик, участие в котором приняли уважаемые люди страны — общественные деятели, артисты, врачи. Среди них — 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, Игнат Артеменко. Комментируя ролик, блогер использовал выражение «продажные холуи» в отношении героев сюжета. Позже Игнат Артеменко, узнавший о демарше Алексея Навального, перенес приступ стенокардии.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова считает ситуацию с оскорблением ветерана недопустимой.

«Называть ветерана Великой Отечественной войны предателем — это низко и отвратительно. Это говорит о том, что человек — безнравственный и очень плохо воспитан», — рассказала она.

«Но больше всего в этой ситуации поражает то, что Алексей Навальный и его сторонники оскверняют подвиг наших дедов и прадедов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, не первый раз. Достаточно вспомнить «Бессмертный полк — онлайн», который проходил в мае. Наши добровольцы помогали в обработке заявок и блокировали пользователей, которые загружали вместо героев фотографии нацистов. И недавно Следственный комитет завел уголовные дела по статье о реабилитации нацизма. И в них как раз фигурируют сторонники Навального, потому что именно они этим занимались. Таким образом можно сделать вывод, что это является системной работой по искажению и уничтожению нашей исторической памяти. Такое недопустимо и должно быть наказано», — завершила свой комментарий Ольга Амельченкова.

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