Заседание комитета по ЖКК Ярославской областной думы Duma.yar.ru

Комитет Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию не стал принимать обращение к губернаторуоб отказе от роста тарифов ЖКХ в области с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает корреспондент

Ярославль, , 12:53 — REGNUM Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращение подготовил депутат Эльхан Мардалиев. Он говорит, что в Москве и Московской области власти уже решили не повышать тарифы из-за коронавируса.

Против этого выступил председатель комитета Александр Тарасенков. По мнению Тарасенкова, если отказаться от роста тарифов, бюджет должен будет компенсировать коммунальщикам потери. А денег на это нет.

«Эта история может обойтись бюджету в миллиард. Учитывая, что выпадающие доходы могут составить 10 млрд, вам надо подумать о том, за счет каких источников это компенсировать», — сказал депутат Александр Тарасенков.

Впрочем, главным аргументом против обращения о заморозке тарифов стали не деньги, а бюрократическая процедура. Автор обращения направил его вечером перед заседанием комитета. А председатель областной думы Алексей Константинов не направил его в комитет. Кроме того, нет заключения правительства области.

Заместитель председателя думы Виктор Волончунас заявил, что рассматривать обращение нельзя, потому что таким образом будет нарушен закон.

Сторонники заморозки тарифов возражали: ведь принимается не закон, а обращение. Вопрос повышения тарифов не входит в компетенцию депутатов. Какое решение принять, есть деньги или нет — будет зависеть от губернатора.

Обсуждение было бурным и длилось более часа. В итоге ни к какому решению народные избранники не пришли. Вопрос был рассмотрен, но решение по нему не принято. Судя по всему, региональные власти не собираются отказываться от роста тарифов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле предложили заморозить рост коммунальных тарифов