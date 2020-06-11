Джакарта, , 12:57 — REGNUM В Индонезии сотни детей умерли от заболевания COVID-19. Об этом 11 июня сообщает Reuters.

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста, в Индонезии смертность среди детей настолько высока, что вызывает озабоченность.

В основном причиной тому является недоедание, анемия и неудовлетворительное медицинское обслуживание.

«COVID-19 доказывает, что мы должны бороться с недоеданием», — отметил в комментарии агентству представитель министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто.

Напомним, по последим данным, число выявленных случаев коронавирусной инфекции у детей в возрасте до 18 лет в Индонезии составляет 715 человек. От COVID-19 скончались 28 человек.