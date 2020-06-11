Ярский район, , 12:52 — REGNUM В Удмуртии проведена проверка по обращению фельдшера скорой помощи с доводами об оскорблении при оказании медицинской помощи гражданину. Об этом сообщает прокуратура республики.

Установлено, что 5 июня текущего года в поселке Яр фельдшер скорой помощи в составе бригада приехала на вызов гражданина. В это время в квартире находился знакомый больного в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал высказывать слова оскорбления в адрес врача в неприличной форме.

По данному факту предусмотрена административная ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица в виде штрафа до 3 тыс. рублей

Вынесено постановление о возбуждении административного производства по данной статье. Для рассмотрения по существу материалы направлены мировому судье судебного участка Ярского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте гражданин избил прибывшего спасать его врача скорой помощи. Сидящему на бордюре на одной из улиц города мужчине стало, очевидцы вызвали скорую помощь. Медик сопроводил гражданина для осмотра в автомобиль, но пациент внезапно напал него. Врача госпитализировали в травмоцентр Сургута, наложили ему несколько швов. Пьяного пациента вместо больницы отправили в полицейский участок.

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