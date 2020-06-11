Варшава, , 12:39 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше за прошедшие сутки возросло на 553 и превысило 28 тысяч. Об этом 10 июня сообщает польский минздрав.

Согласно данным ведомства, в настоящее время общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составляет 28 201.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 24 пациента, в результате чего их суммарное количество достигло 1 215. При этом на данный момент общее число вылечившихся от нового заболевания в стране составляет свыше 13,6 тысячи пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Малайзии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом.