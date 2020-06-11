Стокгольм, , 12:37 — REGNUM Генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Юхан Карлсон заявил, что коронавирус попал на территорию Швецию через «ряд нескольких стран». Об этом 10 июня сообщила шведская газета Expressen.

В частности, главный медик Швеции упомянул такие страны, как Великобританию, Францию, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки, Бельгию и Испанию.

Напомним, что 10 марта Агентством общественного здравоохранения Швеции было объявлено, что коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по территории страны. Первый случай инфицирования был зафиксирован у девушки, вернувшейся из Северной Италии. К тому времени многие уже вернулись из отпусков в Европе. Поэтому первоначально большое внимание было уделено именно Италии, которая к тому моменту была центром распространения коронавируса. Однако теперь Юхан Карлсон заявляет, что инфекция пришла из целого ряда стран.

«Сейчас мы понимаем, что, вероятно, не единственная вспышка в Европе была на территории Италии. По всей вероятности, она произошла во многих местах», — заявил Карлсон, упомянув такие страны, как Бельгию, Нидерланды, Великобританию и многие другие.