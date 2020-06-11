Вильнюс, , 12:33 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига из-за пандемии коронавируса не видит возможностей в краткосрочной перспективе открытия границ с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом он сегодня, 11 июня, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas.

«С Белоруссией, как и с Россией и несколькими другими странами, которые точно, как я считаю, играют очень рискованно, открываться сейчас было бы рискованно», — сказал Верига.

Он также выразил надежду, что Евросоюз в лице официального Брюсселя сам обозначит стратегию по возобновлению перемещения с третьими странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня литовские учёные из института медицинских наук выпустили исследование, в котором выражается обеспокоенность ситуация с коронавирусом в России и Белоруссии.