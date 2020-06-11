Йошкар-Ола, , 12:33 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 июня выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2236 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровел в республике 1961 человек, доля выздоровевших составляет 87,7% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 44 жителя региона. 16 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью выздоровели в Поволжье 29 574 человека, за последние сутки выписаны 1268 человек. Таким образом, выздоровели более 55,8% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.