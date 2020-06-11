Стокгольм, , 12:38 — REGNUM По словам итальянского профессора Андреа Крисанти, он как вирусолог критически относится к решению Швеции не закрывать общество и вводить жесткий карантин во время пандемии коронавируса. По словам вирусолога, данный шаг позволили бы сохранить многие жизни. Об этом 11 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Андреа Крисанти является профессором микробиологии в университете Падуи и ранее работал Имперском колледже в Лондоне. В свою очередь, его действия способствовали выработки успешной модели в регионе Венето на севере Италии, где было проведено обширное тестирование, сопровождающееся мерами по изоляции зараженных на ранних этапах их заражения, что, как считается, ограничило распространение инфекции. В Венето число погибших от COVID-19 составляет чуть менее 2 000 человек на 5 миллионов жителей.

«Что бы произошло, если бы Швеция установила локдаун и предприняла меры по физическому дистанцированию?», — задается вопросом Крисанти, добавляя, что у соседних стран со Швеции странах, Норвегии и Дании, было зафиксировано меньше смертей, так как они ввели карантин.

Его коллега, профессор Джузеппе Ремуцци из Научно-исследовательского института Марио Негри в Бергамо, рассказал, что первоначально он думал, что Швеция выбрала правильный путь. Однако он признался, что потом показатели смертности в северной стране убедили его в обратном.