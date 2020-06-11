Москва, , 12:31 — REGNUM Объективную картину экономической ситуации в России можно увидеть по итогам второго квартала. Об этом 11 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Подводя итоги первого квартала, он отметил, что тогда влияние внешних факторов на экономику было умеренным. В то же время оценивать результаты в отрыве от последовавших событий, связанных с распространением коронавируса, будет некорректным.

«Новый коронавирус серьёзно изменил и экономические реалии и условия работы. Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит средства проблемным регионам, а также на поддержку малообеспеченных семей с детьми.