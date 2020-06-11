Дамаск, , 12:34 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за последние 24 часа зафиксировали в стране два факта нарушения перемирия. Об этом 10 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано два факта открытия огня», — сообщается в бюллетене.

Также в нем уточняется, что оба нарушения были зафиксированы на территории провинции Идлиб.

Кроме этого, указывается, что представители Турции за этот же период отметили одно нарушение режима прекращения огня в провинции Латакия.

При этом добавляется, что за это же время российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил в стране акции гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 20 беженцев за истекшие сутки вернулись в Сирию с территории Ливана.