Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Администрации округов Швеции проинструктированы проверить, соблюдаются ли правила и ограничения, затрагивающие работу ресторанов и кафе во время пандемии коронавируса. Ранее антиинфекционный контроль оставался только за санитарно-эпидемиологическими службами. Об этом 11 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Сегодня мы поручим окружным административным советам контролировать, как выполняются действующие рекомендации по стране. Это необходимо для того, чтобы власти могли предпринимать меры, если развитие ситуации идет в неправильном направлении», — заявил министр по вопросам предпринимательства Швеции Ибрагим Байлан.

Требование министра также поддержали генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Юхан Карлсон, генеральный директор организации шведских работодателей индустрии гостеприимства Visita Джонас Сильжаммар и председатель профсоюзов рестораторов и отельеров Швеции Малин Акхолт.

«Мы хотим продемонстрировать и обратить внимание на тот факт, что вы должны нести ответственность за себя, а бизнесмены — за сотрудников и гостей», — заявила Малин Акхолт.